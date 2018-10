Dirtmusic sind zurück, und wie! Ihr neues, fünftes Album ist das beste bisher und düfte in den Bestenlisten 2018 auf vordersten Plätzen landen: Denn "Bu Bir Ruya" (Gitterbeat) ist ein Meisterwerk, das allen Fans der Walkabouts, vom Hugo Race, aber auch der türkischen Psych-World-Band Baba Zula Glücksgefühle bereiten dürfte. Neues Mitglied der Band ist nämlich kein Geringerer als Murat Ertel, der türkische Psych-Visionär und Mastermind hinter Baba Zula. Das Album, aufgenommen in Instanbul in schwierigen Zeiten, navigiert zwischen hypnotischen Rhythmen, natürlich wie gehabt Blues & Americana und den düsteren politischen Realitäten speziell in der Türkei, aber natürlich auch weltweit.

2018 treffen bei Dirtmusic Post-Punk, türkischer Psych, Funk Rock und Elektro aufeinander, ohne die Wurzeln zu verleugnen - und dieser Wurzeln liegen in den USA (und dort bevorzugt in der Wüste, Stichwort "Wüstenrot"), in Australien und der Türkei. "Chris Eckman und Hugo Race verbinden Politik und Schönheit", jubet der "Rolling Stone", der Musikexpress vergibt 4,5 Sterne, und im "Journal Frankfurt" findet sich das Album auf Platz 2 der besten Neuerscheinungen. Dirtmusic auf der Höhe ihres Könnens, ein bemerkenswertes künstlerisches Statement mit Haltung!