Dirty Coyote

Wer Lust hat, fährt zum Nachtrunk mit ins Coyote Café.Von Februar bis April bestimmen Trickstergestalten das der OstermayerMontage. Den Anfangmacht Coyote, in der Erzählkultur nordamerikanischer Indianer der Urahn des Menschen. Er nimmt vorweg, was menschenmöglich ist: Kaum war er mal klug und weise, zeigt er sich hinterhältig und verschlagen. Meistens ist er freilich ein liebenswürdiger, Savannen und Wüsten durchstreifender Einzelgänger, der so gerne auch was auf die Reihe kriegen möchte. Wenn’s aber nicht klappt, was er sich ausgedacht hat – sei’s drum. Die nächste Chance kommt bestimmt, hey-niketi-hey-w.