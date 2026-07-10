Dirty Dancing - Special

Einmalig zurück im Kino!

Im Sommer 63 verbringt die 17-jährige Frances Houseman die Ferien mit ihren Eltern. Doch dann lernt sie den Tanzlehrer Johnny kennen und mit ihm die Liebe.

Es soll die Zeit ihres Lebens werden. Aber als die 17-jährige Frances Houseman im Sommer 63 mit ihrer Familie in die Ferien fährt, sieht alles anfangs eher nach einem langweiligen und spießigen Urlaub mit den Eltern aus. Zumindest so lange, bis sie den Tanzlehrer Johnny kennen lernt und mit ihm die Liebe. Denn während er ihr das Tanzen beibringt, zeigt sie ihm, wie wichtig es ist, immer an sich zu glauben. Und so ist ihr letzter gemeinsamer Tanz nicht nur das Ende der Saison. Es ist mehr.