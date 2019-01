× Erweitern Foto: Jens Hauer Dirty Dancing

Die Bühnenversion des Filmklassikers Dirty Dancing ist ein Publikumsmagnet. Die Fans bekommen einfach nicht genug von Songs wie »Time Of My Life« oder »Do You Love Me« und von der weltbekannten Liebesgeschichte zwischen dem attraktiven Tänzer Johnny Castle und der naiven Teenagerin Frances »Baby« Houseman.

Dirty Dancing (Musical)

12. und 13. Februar, Liederhalle, Stuttgart

www.stuttgart-live.de