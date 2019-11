Dirty & Glamours

Musik: Den besten Sound gibt es mit DJ KUSHI

Special GUEST Edin mit deiner Hitsingle Magisch.Die bezaubernste Welt ... in der du je warst !

Orientalisch – Heiß – Zauberhaft !

Am 20.12.19 reiben wir an der Wunderlampe und verwandeln das Tropi in einen Schauplatz aus 1001 Nacht. Tauch’ ein in die bezaubernde Welt … Laue Temperaturen… die Nacht senkt sich über die Stadt… wir sind bereit für die 1000 und erste Nacht. #Wintertraum

...

Früh kommen lohnt sich, denn wir verlosen unter den ersten 500 Gästen bis 23 Uhr 5x eine SHISHA by EMPIRE

.… Wüstenschiffe ziehen vorüber….Eine Fata Morgana? …

…. Waghalsige Fakir- und Feuershows rauben dir den Atem…

…..Die Kehle ist trocken. Erfrischung gibt’s in der Cosmobar

…..Lass dir von fruchtigen Shishas vom Empire die Sinne benebeln…

…. Schokodüfte & Orientalisches Obst …

…. und von Leckereien aus 1001 Nacht den Gaumen verwöhnen…

…. Orientalische Schönheiten schweben an dir vorbei und ziehen dich in den Club….

…..Die Bauchtänzerinnen führen dich in den Harem…

…. Ein Blick in eine fremde Welt. Du bist angekommen…Percussion den ganzen Abend by Damascus Beatz