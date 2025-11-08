DIRTY POP
- Opening Party at ENVY -
08.November 2025 / Start: 22:00 Uhr / ENVY Eventlounge
Reutlingen, mach dich bereit:
Die brandneue Eventlocation ENVY öffnet ihre Türen - und das mit einem Knall!
DIRTY POP ist die offizielle Opening Party - ein Abend voller Beats, Vibes und Energie!
Erlebt das Beste aus:
RnB, Pop Sounds & Melodic House Beats. Eine musikalische Reise der Sinne, die Clubherzen höherschlagen lässt.
An den Decks:
DJ N-GEE & DJANE KALLI - sie liefern den Soundtrack zur Nacht!
Mixed Music !
SPECIALS:
Welcome Drink & Welcome Buffet von 22:00-00:00 Uhr.
Special drinks all night
ENVY Eventlounge - Olgastr. 9, 72770 Reutlingen
kontakt@envy-rt.de / +4961436232
instagram: @envy.rt
Don't miss it - DIRTY POP is calling.
Stylish, laut, unvergesslich.