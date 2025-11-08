DIRTY POP

- Opening Party at ENVY -

08.November 2025 / Start: 22:00 Uhr / ENVY Eventlounge

Reutlingen, mach dich bereit:

Die brandneue Eventlocation ENVY öffnet ihre Türen - und das mit einem Knall!

DIRTY POP ist die offizielle Opening Party - ein Abend voller Beats, Vibes und Energie!

Erlebt das Beste aus:

RnB, Pop Sounds & Melodic House Beats. Eine musikalische Reise der Sinne, die Clubherzen höherschlagen lässt.

An den Decks:

DJ N-GEE & DJANE KALLI - sie liefern den Soundtrack zur Nacht!

Mixed Music !

SPECIALS:

Welcome Drink & Welcome Buffet von 22:00-00:00 Uhr.

Special drinks all night

ENVY Eventlounge - Olgastr. 9, 72770 Reutlingen

kontakt@envy-rt.de / +4961436232

instagram: @envy.rt

Don't miss it - DIRTY POP is calling.

Stylish, laut, unvergesslich.

