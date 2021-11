Nach über 300 Shows in ganz Europa, zwei Studioalben und einem Live-Album präsentiert das Schweizer Vintage-Psych-Rock-Power-Trio DIRTY SOUND MAGNET sein neustes Album. „DSM-III (erhältlich Anfang 2022 bei Hummus Records).

Musik voller Power, Groove und Emotion:

Die DNA der Band lässt sich zurückverfolgen in die Zeiten der „Golden Age of Rock“ (60er, 70er). Aber anstatt vergangene Helden zu kopieren, arbeitete Dirty Sound Magnet hart daran, neue Wege zu gehen. Die Idee der Band ist ihre Grooves, ihre Energie und ihre instrumentale Virtuosität, die oft mit Led Zeppelin verglichen wird, mit einer härteren Version von Pink Floyd und der Mystik von The Doors zu vereinen. Mit modernen psychologischen Einflüssen (Tame Impala, King Gizzard and the Lizzard Wizard, …) und sarkastischen Texten, welche die heutigen sozialen Probleme beleuchten, ist die Dirty Sound Magnet-Zauberformel komplett. Live ist die Band für ihre kinetischen Performances und ihre starke Bühnenpräsenz bekannt. Die Dynamik der Auftritte reichen von „voller Kraft voraus“ bis hin zu „Momenten der Stille“. Das jahrelange Touren hat die Band eins gelehrt, Nacht für Nacht solide Shows zu liefern und gleichzeitig Raum für das Unerwartete zu lassen. Jede Show ist ein einzigartiges Erlebnis für die Band und das Publikum… Einen Plan abseits des Rock´n Roll kennen und haben DIRTY SOUND MAGNET nicht!