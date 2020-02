"Dis-moi, dix-mots" - Vernissage

Jedes Jahr wird in Frankreich durch das Ministerium für Kultur, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und das Ministerium für Bildung eine „Woche der französischen Sprache“ organisiert, die zeitlich um den Internationalen Tag der Frankophonie (20. März) stattfindet.

« Dis-moi dix mots au fil de l’eau » ist das Motto für 2020. Folgende zehn Wörter wurden ausgewählt: aquarelle / à vau-l’eau / engloutir / fluide / mangrove / oasis / ondée / plouf / ruisseler / spitant

Das Schreibatelier läuft von Januar bis März 2020 an Schulen des Landes Baden-Württemberg.

Am 20. März findet die Ausstellungseröffnung statt. Schüler*innen präsentieren ihre Arbeiten in den Räumen des IF Stuttgart.

Vernissage: 20.03. | 14h

Öffnungzeiten: Mo-Do 10-18 Uhr und Fr: 10-16 Uhr

Eine Veranstaltung des IF Stuttgart.