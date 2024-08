Discaland in Concert mit Luis Ake

Spielzeit-Eröffnungsfest: Berührung

TSHN meets Discaland in Concert

Luis Ake Live-Show, Tamara Wirth & Nils Haussmann

Ab 16 Uhr Meet and Greet mit den Künstler*innen der Spielzeit 2024/25

Um 20 Uhr DISCALAND IN CONCERT

Es ist in vielerlei Hinsicht eine Premiere: Wir läuten die Schiffsglocke zum Startschuss unserer Spielzeit 24/25 an Bord des Theaterschiffs und feiern die Eröffnung mit der ersten Ausgabe von Discaland in Concert.

Ab 16 Uhr laden wir alle Freund*innen der gepflegten Abendunterhaltung dazu ein, auf unsere Künstler*innen der neuen Spielzeit zu treffen. Wir kommen an Deck zusammen, um uns zu begegnen, kennenzulernen und auszutauschen. Um 20 Uhr öffnen wir dann unser Unterdeck und feiern gemeinsam im Discaland mit drei ausgewöhnlichen Artists:

Drei geöffnete Hemdknöpfe, ein Dekolleté bis zum Solarplexus, gut geschnittener Zwirn am athletischen Leib – das ist der erste Eindruck eines Gegenwartskünstlers, um den ein Haufen Fragen geistert...

Wenn er aus seinem Porsche-Oldtimer steigt, im Gesicht den Ausdruck gequälter Traurigkeit, ist zumindest eines klar: Sein Anzug sitzt perfekt und sein Leid ist echt. Wir sprechen von niemand geringerem als LUIS AKE, der den Clubsound der Nullerjahre in einer Neuinterpretation von Trance, D´n´B, Electro und House mit der neuen Melodiöstität der Sped-Up-Szene, Schlager und 80´s Wave aufpimpen und das Theaterschiff in einer fulminanten Live-Show in eine kitschige Pferdekoppel verwandeln wird. Der Wegbereiter des Musikgenres des "Horse Trance" hat sich schon früh durch Samples für Travis Scott und Kendrick Lamar, zahlreiche Remixe und Kollabos mit Künstler*innen wie Edwin Rosen, Roy.