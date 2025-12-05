Disco Fox & Dancing Night

Almrausch – Das Eventdorf Am Heilbrunnen 81, 72766 Reutlingen

Bei der Disco Fox & Dance Night sorgt unser DJ für den perfekten Beatmix aus modernen Discofox-Klassikern und bester Dancemusic! Die Party für alle Generationen!

Bei unserer Disco-Nacht bringt unser Top-DJ die Tanzfläche zum Glühen. Freuen Sie sich auf den perfekten Mix aus Discofox-Hits, modernen Disco-Sounds und bester Tanzmusik – ideal für alle, die Standard- und Paartanz lieben, aber auch einfach mal ausgelassen feiern möchten.

