DISCO FOX PARTY

Am 24.07.2026 verwandelt sich der Club Seven ab 21:00 Uhr in den Treffpunkt für alle Disco-Fox-Fans. Freut euch auf einen Abend voller Rhythmus, Tanzfreude und echter Klassiker – modern gemixt und perfekt tanzbar. 🎧 An den Decks: DJ Bamboocha sorgt mit einer fein abgestimmten Auswahl aus Disco Fox, tanzbaren Klassikern und zeitlosen Hits für beste Stimmung auf der Tanzfläche. Egal ob Einsteiger oder passionierte Tänzer – dieser Abend steht ganz im Zeichen von Bewegung, Musik und guter Laune.
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EIGHT CLUB SEVEN Salacher Str. 87 87, 73054 Eislingen/ Fils
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