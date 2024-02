Ausstellung Rainer Vogt

Unter dem Titel „ZEITGENOSSEN" präsentiert die Kulturstiftung der Gemeinde Abtsgmünd Arbeiten des Backnanger Künstlers Rainer Vogt. Dieser hat bereits beim Kunstverein KiSS im Schloss Untergröningen ausgestellt und mit seinen eindrucksvollen Portraits bekannter Persönlichkeiten begeistert. Vom 9. März bis zum 1. April widmet ihm die Abtsgmünder Kulturstiftung unter dem Titel „ZEITGENOSSEN“ eine Einzelausstellung mit seinen neuesten Arbeiten in der Zehntscheuer.

„Man ist als Künstler Zeitgenosse“, fordert Honoré Daumier sinngemäß vom Künstler.

Als Zeitgenossen verfolgen wir allerdings alles, was um uns herum geschieht, überwiegend ohnmächtig und passiv. Um diesen Sachverhalt abzumildern, liest man Zeitung und wird dank zahlreicher Medien wenigstens Zeuge des Geschehens oder versucht gar sich über soziale Medien am Diskurs zu beteiligen. Als Maler und Zeichner setzt sich Vogt darüber hinaus mit wichtigen Protagonisten der Zeitgeschichte künstlerisch auseinander und portraitiert sie. Es sind „Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte“, wie der Gesetzgeber das nennt. Weil herausragende Personen von allgemeinem öffentlichen Interesse sind, gilt der übliche Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte nur eingeschränkt. Den Künstler befreit die Rolle des Porträtisten aber aus der ohnmächtigen Rolle von Jedermann.

Wichtig ist Vogt in dem Zusammenhang zweierlei: Das Bildnis soll der Person gerecht werden, also keinen Zweifel daran lassen, wer gemeint ist. Andererseits strebt er keineswegs eine fotorealistische Darstellung an. Vielmehr sollen die charakteristischen Züge der Personen vollkommen in einer malerisch bewegten Oberfläche aufgehen, die ihre künstlerischen Mittel, nämlich Farbsubstanz, Leinwand, Untermalung, alle möglichen Kontraste und die mehr oder minder dynamischen Spuren der Pinselführung nicht verhehlt, sondern bewusst in Szene setzt.

Rainer Vogt (geboren 1944 in Stuttgart) lebt in Backnang. Er studierte Malerei an der Kunstakademie Stuttgart sowie politische Wissenschaften an der Universität Stuttgart. Er war lange als Kunsterzieher tätig und bis 2016 Kunstkritiker bei den Stuttgarter Nachrichten. Zudem ist er Gründungsmitglied der Backnanger Künstlergruppe.

Öffnungszeiten: samstags 14 – 17 Uhr, sonntags und feiertags 11 – 17 Uhr