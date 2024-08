Heute räumen wir die Bude leer und tanzen in die Nacht mit DJ Sawa am Mischpult. Ein bunter Musik Cocktail der 80‘er, 90’er und das Beste von heute. Partysound geschüttelt, nicht gerührt! Passend dazu mixt das [ zamma ] Team Cocktails und Mocktails; zum Abkühlen stehen die Theken im Hof bereit an denen ihr mit einem Bierchen entspannt bevor es weiter geht mit – tanzen…schwofen… abrocken…

Einlass 18:30h mit Kulturbeitrag 3€/P.

weitere Informationen auf Save-the-Date [ zamma ]