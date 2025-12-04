Disco Nacht mit SAWA

Winter Edition.
Indoor: tanzen zu den Hits der 80’er / 90’er und von heute
Outdoor: chillen an den feuerschalen im Hof mit heißem Glühwein
Info
Kulturscheune [ zamma ] Untere Hauptstraße 10, 73630 Remshalden
Freizeit & Erholung
bis
