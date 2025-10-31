Disco - TanzRaum 22 mit DJ Micha & DJ HP

Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige

Die Kryptonite-DJs Micha und HP sind bekannt für ihren tanzbaren und treibenden Mix aus aktuellen Tracks, guten Klassikern, Pop und Rock, Disco und Soul. Auf der Tanzfläche ist alles erlaubt.

Achtung: Es besteht erhöhte Suchtgefahr. Wer einmal da ist, braucht an diesem Abend keinen Sitzplatz mehr.

Disco in der RÄTSCHE - die Party für alle, die zu alt für die Bravo und zu jung zum daheim bleiben sind.

Info

Rätsche
Partys & Clubs
Tags