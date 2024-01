Funk, Disco, Soul der späten Sechziger bis zu den frühen Neunzigern. Alte Bekannte und neues Altes; Oldschool - Mucke mit Groove zum Zuhören, Mitschnippen und Tanzen. Immer und nur vom schwarzen Vinyl, inklusive Knistern und Kratzern.

Zurückgelehntes Eingrooven ab 19.00 Uhr, Dancefloor ab 20.00 Uhr.

No rock, no pop- just rhythm!

FONK U! present

Vinyl-Night im [ zamma ]

60er - 90er Soul Funk Disco

Classics and Rare Grooves

Einlass 18:30h mit Eintritt 3€/P., Warm-up 19h, Session 20h; weitere Informationen auf

https://www.zamma-geradstetten.de/2023/disco-vinyl-nacht-mit-fonk-u-am-8-februar-2024/