Discoabend mit DJ Chainsaw

Wir feiern die Einheit mit “NDW” und Deutschrock aus Ost und West! DJ Chainsaw – bekannt aus Funk und Fernsehen und dem Laby in Würzburg – rockt das Erdhaus!

Leckere Snacks aus Ost und West sorgen für die nötige Grundlage!

Mach dich bereit für eine unvergessliche Zeitreise: Erlebe einen spektakulären Diskoabend im Stil der 80er Jahre und der Neuen Deutschen Welle! Wir feiern die Wiedervereinigung Deutschlands mit den größten musikalischen Hits aus Ost und West – von kultigen NDW-Tracks bis zu den angesagtesten Dancefloor-Klassikern der 1980er.

Für nen schmalen Taler gibts “Tote Oma” mit Kartoffeln und Kraut und Stangen vom Mettigel und Obazdn. Selbstverständlich dürfen auch Nudelsalat mit und mit ohne Wienerle und Heringssalat mit Toastbrot (auch ungetoastet) nicht fehlen. Und für danach könnt ihr euch an der paradiesischen Creme laben oder am kalten Hund knabbern! Extra dazu gibt’s leckere Capri Sonne, Jacky Cola, Wodka – Oh – und leckere Weine der Becksteiner Winzer und süffige Distelhäuser Biere… und natürlich gibt es auch Korea!

Feiere, tanze und genieße das bunte Miteinander in perfekter Party-Atmosphäre – gemeinsam vereint und ausgelassen wie nie!

Einlass: 19.00 Uhr direkt in unserem Erdhaus! Ab 20 Uhr: DJ Chainsaw rockt die Einheit !!!