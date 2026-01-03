Discofox Figuren -Tanzkurs & Tanzparty

Erlebt mit uns einen mitreißenden Abend voller Tanz, Kreativität und Spaß im Bamboleo in Göppingen.

Unser Discofox Figuren Tanzkurs bietet euch spannende Figurenkombis und coole Moves, die ihr direkt in der anschließenden Tanzparty umsetzen könnt.

Mit unseren fantasievollen Figurenkombis, die bereits Millionen Mal auf Social Media angeschaut wurden, konnten wir weltweit hunderte Paare begeistern und inspirieren.

Ihr könnt euch jetzt schon auf ein vielfältiges Programm freuen, der von einem anfängerfreundlichen Einstieg bis hin zu den komplexen Wickel- Fall- und Legefiguren alles beinhaltet.

Kommt zu uns und überzeugt euch selbst. Ihr werdet es lieben 🙂

Wir freuen uns auf euch 🙂

Daniel & Angela

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!

Nicole und Frank Heck mit Team