Discotronic Night pres. Acid Pauli

Alles neu macht der Mai! Zumindest, was den Gast angeht, denn Acid Pauli war noch nie auf einer Discotronic Night und hiermit erst zum zweiten Mal überhaupt im Kowalski. Da kann man schon mal aufgeregt sein. Martin Gretschmann – mit ‚G‘ wohlgemerkt – ist nicht der Bruder des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, sondern seit über 20 Jahren als Musiker und DJ unterwegs.

The Notwist und Console waren zwei seiner anderen Projekte, doch als Acid Pauli hat er sich mit warmem, verspulten, deepen und fesselnd-einzigartigen Sound in die Herzen seiner zahlreichen Jünger gespielt. Dass das unfassbar kickt, merkt jeder, der sich in dieser Nacht auf eine mehrstündige Reise mit Martin einlässt – es kribbelt schon.Begleitet auf diesem Trip wird Acid Pauli von Gastgeber Marius Lehnert höchstpersönlich – so wie immer halt. Damit auch äußerlich die Farben und Formen sprießen, gibt’s Live-Visuals in allerfeinster Qualität von A Free Mind is VJing. Wenn das die Mama wüsste …!

Line-Up:

ACID PAULI(Ouïe / Berlin)

MARIUS LEHNERT(Discotronic / Stuttgart)

Live-Visuals by A Free Mind