Discotronic Night pres. Giorgia Angiuli (live)

Bei der Discotronic Night geht’s auch im neuen Jahrzehnt hoch her: nach der Zwölfjahresfeier mit Âme im Februar, folgt nun mit Giorgia Angiuli im März ein weiteres Highlight.

Giorgia Angiuli gilt aktuell als einer der heißesten italienischen Exporte in Sachen elektronischer Musik – kaum ein Liveact ist musikalisch so begabt und experimentiert mit den verrücktesten Klangerzeugern wie sie es tut. Dabei entlockt die kesse Italienerin selbst dem buntesten Kinderspielzeug interessante Klänge, die sie in Kombination mit klassischen Synthesizern zu ihren einzigartigen Tracks verbindet. Die gespannte Vorfreude auf ihr Discotronic-Debüt könnte kaum größer sein!

Ein Liveact braucht natürlich auch immer die passende musikalische Umrahmung, Gastgeber Marius Lehnert übernimmt sowohl das Opening als auch das Closing. Die melodiöse Linie zieht sich also durch die ganze Nacht; kombiniert mit den Visuals von A Free Mind is VJing kann mal gar nichts schief gehen – viel mehr wird es eine weitere Discotronic Collective Night der Extraklasse werden!

++++++++++++++++++++++++++++++++

Line-Up:

GIORGIA ANGIULI live

(Stil vor Talent / Florenz)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic / Stuttgart)

Live-Visuals by A Free Mind

++++++++++++++++++++++++++++++++

Discotronic Night v.118.0