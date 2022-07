Discotronic Night pres. GLOWAL

::: Line-Up :::

GLOWAL

(Innervisions / Sapiens)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic / SCI+TEC)

Live-Visuals: A FREE MIND

Discotronic Night v.125.0

Ein kleines Jubiläum: die 125. Discotronic Night. Uff! Besondere Anlässe bedürfen eines besonderes Gastacts, da kommen die beiden Jungs von Glowal gerade richtig, die erst vor Kurzem ihr Debütalbum auf Agorias Label Sapiens veröffentlicht haben; hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber nicht nur ihre Albumtracks werden von den ganz Großen wie Solomun, Dixon oder Tale Of Us rauf und runter gespielt, auch ihre sonstigen Releases sind absolute Königsklasse, so dass die zwei Italiener mittlerweile selbst oben angekommen sind - davon können sich in dieser Nacht alle überzeugen! Discotronic-Support gibt's wie gewohnt von Marius Lehnert, die Visuals steuert dieses Mal wieder der Resident-VJ A Free Mind bei. Und los!