Discotronic Night pres. Gregor Tresher

Endlich ist die Sommerpause vorbei! Die Discotronic Night startet in die letzten Monate des Jahres – und das gleich mit einem Knaller: Gregor Tresher ist zum ersten Mal zu Gast.

Kaum ein anderer deutscher Produzent hat über die Jahre hinweg so beständig abgeliefert wie Gregor Tresher. Von Zusammenarbeiten mit Sven Väth bis hin zu zwei eigenen Labels, Break New Soil Recordings und GTO. Dazwischen liegen unzählige Releases, die den Technomarkt ordentlich durchgewirbelt haben. Gregor ist aber nicht nur begnadeter Produzent, Labelbetreiber und Liveact, sondern eben auch ein wahnsinnig guter DJ, was der Cocoon-Member nun zum allerersten Mal (offiziell!) im Kowalski beweisen kann.

Support gibt’s wie gewohnt von Marius Lehnert, der mindestens ein sattes Warm-Up spielen wird – und wer weiß, ob es wieder zu einem morgendlichen back2back kommt, wie beim 9-jährigen Discotronic-Jubiläum, als Gregor mehr als spontan in den frühen Morgenstunden noch für ein kleines Geburtstagsständchen vorbeischaute. Das Ganze untermalt A Free Mind is VJing mit Live-Visuals, damit auch rein gar nichts mehr schief gehen kann.

Line-Up:

GREGOR TRESHER

(Cocoon / Frankfurt)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic / Stuttgart)

Live-Visuals by A Free Mind

Discotronic Night v.115.0