Discotronic Night pres. Recondite (live)

Discotronic Night v.110.0 - Neues Jahr, neue Acts! Deshalb startet die Discotronic Night gleich mit einem hochkarätigen Kracher: mit Recondite kommt einer der besten Liveacts im elektronischen Musikbiz – Premiere!

Denn Recondite, der bei den letzten drei der bis vor kurzem noch stattfindenden Jahrespolls von Resident Advisor immer entweder auf Platz 1 oder 2 der besten Liveacts weltweit gewählt wurde, war noch nie auf einer Discotronic Night und noch nie im Kowalski. Zeit wird’s also, den Produzentengott endlich auf der fetten Funktion-One (Official) im Kessel zu hören und nicht auf eine Afterlife oder Innervisions Party in die fernen Länder dieser Welt fliegen zu müssen.

Damit es vor und nach ihm auch noch ordentlich zur Sache geht, wird Host Marius Lehnert seine neuesten Tracks rausballern und A Free Mind is VJing dazu die nötigen Bilder auf die Leinwand werfen. Discotronic Premium Night halt.

Line-Up:

RECONDITE live(Dystopian / Berlin)

MARIUS LEHNERT(Discotronic / Stuttgart)

Live-Visuals by A Free Mind