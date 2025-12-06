Nach einer kleinen Pause im Frühjahr ist die Discotronic x Club Hybrid im Im Wizemann zurück: nach der letzten Ausgabe mit Township Rebellion und den beiden vorherigen mit den Headlinern Jan Blomqvist und Worakls steht jetzt die vierte Edition an! Denn eines ist klar, Stuttgart braucht ein solch besonderes Event in diesem besonderen Setting - jeder, der einmal zu Gast war, weiß, wovon die Rede ist.

So dient auch dieses Mal wieder die Warehouse-Location mit seinen zwei Floors als perfekte Kulisse für die Koop der Veranstalter Discotronic und Club Hybrid. Während in der Halle geravt wird, gibt es im sog. Club genug Platz zum Chillen, Plauschen und Rauchen. Ihr dürft euch freuen, denn selbstverständlich landet auch unser "Ufo" wieder mitten auf der Tanzfläche und viele Specials erwarten euch in den großen Räumlichkeiten.

Doch damit ist es nicht genug, denn wir fahren ein Line-Up der Extraklasse auf! Gleich drei Headliner lassen euch abheben, allen voran der famose Dominik Eulberg, der einzige Bio-DJ des Planeten, der jedes Mal irre abreißt. Ein Liveact darf natürlich auch nicht fehlen und wen gäbe es da Passenderen als Kollektiv Turmstrasse, die Legende mit dem Fuß auf dem melodischen Gaspedal? Die herzallerliebste Bebetta rundet das Trio bestens ab, legt sie doch nicht nur mitreißend auf, sondern bringt auch den perfekten Vibe. Und was wäre eine Discotronic ohne Marius Lehnert? Drei DJs, ein Liveact, sieben Stunden bester Sound.

Damit aber nicht nur für die Ohren feinste Qualität geboten wird, sondern auch die visuellen Bedürfnisse mehr als erfüllt werden, ist natürlich ebenfalls das VJ-Trio Advanced Output, bestehend aus Frischvergiftung und A Free Mind, am Start. Sie verwandeln das Im Wizemann wieder in einen Ort der Magie, lassen das Ufo abheben. Seid ihr bereit für eine Abfahrt der Extraklasse, ein letztes Highlight, bevor das Jahr zu Ende geht?

::: Line-Up :::

DOMINIK EULBERG

(!K7)

KOLLEKTIV TURMSTRASSE live

(Diynamic)

BEBETTA

(Monaberry)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic)

Live-Visuals: ADVANCED OUTPUT

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::