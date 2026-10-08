::: Line-Up :::

JAN BLOMQVIST live

(Armada)

BEBETTA

(Monaberry)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic)

ALEXANDER MAIER

(Romantica)

Live-Visuals: ADVANCED OUTPUT

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Yes! Die nächste Ausgabe der Discotronic x Club Hybrid steht an – am 14.11. wird das Im Wizemann erneut zur Spielwiese für Sound, Licht und Raum.

Im Zentrum: die Halle mit ihrer charakteristischen 360°-Anordnung. Über der mittig platzierten Booth schwebt das „Ufo“ – eine massive LED-Konstruktion, die den Floor in flirrende Bewegung versetzt und den gesamten Raum visuell zusammenzieht. Dichte Luft, treibender Sound, kollektive Energie – genau dafür ist unser Setup gemacht.

Mit Jan Blomqvist kommt ein Live-Act, der wie kaum ein anderer für emotionale Tiefe und sofortige Verbindung steht – getragen von seiner Stimme und einem Sound, der gleichermaßen nach vorne geht wie unter die Haut. Bebetta bringt Leichtigkeit und Groove ins Spiel, verspielt und gleichzeitig on point. Co-Host Marius Lehnert steuert seine perfekt abgestimmte Mischung aus Atmosphäre und Drive bei, während sein best DJ-Buddy Alexander Maier den Rahmen setzt und die Nacht in die richtige Richtung lenkt.

Advanced Output liefern dazu die passenden Live-Visuals und verwandeln das Ufo in ein pulsierendes Zentrum aus Licht und Dynamik. Neben der Halle bietet der zweite Floor erneut Raum zum Runterkommen, Austauschen und kurzen Reset zwischendurch. Weitere Specials sind natürlich ebenfalls wieder am Start, lasst euch überraschen.

Ein Live-Act, drei DJs, sieben Stunden – und ein Setting, das sich jedes Mal neu anfühlt.