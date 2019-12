Lang haben die Fans gewartet, nun sind sie wieder da: Die Leipziger Metal-Legende Disillusion kommt mit frischem Material zurück auf die Bühne. Bereits 2004 und 2006 veröffentlichte die Band mit "Back To Times Of Splendor“ (über 10.000 verkaufte Einheiten) und „Gloria“ (über 10.000 verkaufte Einheiten) zwei wegweisende Alben, die gemeinsam das Genre Melodic Death in seiner denkbaren Spannbreite und Tiefe umfassend ausloteten und völlig neu definierten. Es folgten ausgedehnte Touren u.a. mit Amon Amarth durch Europa, und Festivalshows auf Wacken, Summer Breeze, Wave Gotik Treffen u.a..