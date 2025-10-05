Disko Inklusiv - Tanzen und Feiern am Nachmittag

Eine besondere Party für alle Menschen: Hier feiern Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Menschen mit und ohne Behinderungen sind willkommen.

Eine besondere Party für alle Menschen: Hier feiern Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Menschen mit und ohne Behinderungen sind willkommen. Es gibt Musik zum Tanzen und Mitsingen. Ein DJ und Live-Musik (Disko Rollator) sorgen

für gute Stimmung. Die Party zeigt: Alle Menschen sind gleich wichtig. Die Disco Inklusiv findet in der Chapel statt.

Die Chapel hat einen Treppen-Lift. So können auch Menschen im Rollstuhl oder mit Geh-Hilfen gut mitfeiern. Der Tanzboden ist gut geeignet für alle – egal ob Freestyle oder Disco-Fox, mit oder ohne mit Rollstuhl. Licht und Musik sind besonders eingestellt. Auch Menschen mit Epilepsie können sicher dabei sein. Die

Disco Inklusiv hat schon viele Preise gewonnen. Sie ist in Göppingen und darüber hinaus sehr bekannt und beliebt.