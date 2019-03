Diskoschorle feat. Katinka Live @Club L Würzburg

Der Name „Diskoschorle“ wirft bei vielen Menschen einige Fragen auf.Für viele wäre die naheliegendste Antwort auf die Frage, was sie sich unter Diskoschorle vorstellen: „Natürlich ein Getränk.“Diese Antwort wäre sogar richtig. Doch was noch viel wichtiger ist: Diskoschorle ist eine Band.Die vier Musiker Leon Büttner (Git./Voc.), Leon Dorn (Drums), Jonas Schmitt (Keys/Voc.) und Hannes Merten (Bass) stehen unter dem Synonym „Diskoschorle“ für eine tanzbare Mischung aus Funk und Fusion-Blues.Mit jeder Menge Groove übertragen die vier Jungs ihren Spaß von der Bühne auf das Publikum