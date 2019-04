Diskussionsrunde mit Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten

Am 26.05.2019 sind die Bürger Baden-Württembergs zu einem wahren Wahlmarathon aufgerufen. Zu wählen sind neben dem Europaparlament auch die Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Kreisräte und Regionalräte. Der Club Bastion will mit dieser Veranstaltung am Donnerstag, 9.5.2019 zur Meinungsbildung beitragen.

Die künftige Entwicklung Kirchheims wird vor allem im Gemeinderat entschieden.

Zur Gemeinderatswahl haben Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Listen ihr Kommen zugesagt. Erleben Sie die Kandidatinnen und Kandidaten hautnah. Was sind deren Anliegen, deren Herzensangelegenheiten? Wie wollen sie zu einem lebenswerten und liebenswerten Kirchheim beitragen? Sehen Sie, wer Ihre Interessen am besten vertreten kann.

Bei den Kommunalwahlen 2019 sind zum zweiten Mal nach 2014 Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt Jungwähler sind daher besonders eingeladen.