Disney in Concert - Die Schöne und das Biest

Mit "Die Schöne und das Biest" schuf Disney im Jahr 1991 nicht nur ein filmisches, sondern zusammen mit dem Komponisten Alan Menken zugleich ein musikalisches Meisterwerk, das für seinen unvergesslichen Soundtrack mit vier Grammy Awards, zwei Golden Globes sowie zwei Oscars ausgezeichnet wurde.

Mit der spektakulären Neuverfilmung setzte eine bildgewaltige Realfassung dem Animationsklassiker 26 Jahre später ein neues Denkmal voller magischer Momente und mitreißender Musik. Neuaufnahmen der von Menken komponierten Original-Songs sowie erst für diese Verfilmung komponierte Lieder begleiten die Star-Besetzung um Emma Watson als Belle. Die erst später um Visual Effects erweiterten, echten Kameraaufnahmen lassen den Zuschauer dabei unmittelbar Teil des Geschehens werden.

In der Liederhalle Stuttgart ist die romantisch-komödiantische Geschichte von Liebe und Freundschaft nun erstmals im Konzertformat zu erleben: Während der komplette Film aus dem Jahr 2017 auf einer riesigen Leinwand läuft, spielt ein großes Symphonieorchester gleichzeitig den originalen Soundtrack mit all seinen wunderbaren Songs wie "Märchen schreibt die Zeit" oder "Sei hier Gast". Ein emotionsgeladenes und unvergessliches Live-Erlebnis, das die Besucher mitnimmt in eine märchenhafte Welt, und das einmal mehr die ermutigende Botschaft verbreitet, dass wahre Schönheit nur von innen kommt ...