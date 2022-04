Über 250.000 Besucher tauchten bereits in die musikalischen Welten von Disney ein.

Die Starsolisten und Starsolistinnen Mandy Capristo, Roberta Valentini, Judith Lefeber, Elisabeth Hübert, Judith Caspari, Anton Zetterholm, Philipp Büttner, Enrico de Pieri und Richard-Salvador Wolff werden unter dem Motto „Dreams Come True“ gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Wilhelm Keitel die schönsten Disney-Songs live performen. Daniel Boschmann führt als Moderator durch den Abend.

Die Zuschauer dürfen sich bei der „Dreams Come True“-Tour 2022 auf eine erstklassige Starbesetzung freuen: Publikumsliebling Mandy Capristo wird das erste Mal bei der „Disney in Concert“-Reihe als Starsolistin mitwirken. Sie konnte bereits bei dem Musical „Aladdin“ in die fantasievolle Disney-Welt eintauchen, bei dem sie die Rolle der „Prinzessin Jasmin“ übernahm. Auch die bekannten Musical-Gesichter Philipp Büttner und Enrico de Pieri waren Teil des Musicals „Aladdin“ und verwandelten sich in die Hauptrollen „Aladdin“ und „Dschinni“. Neben Judith Lefeber, die das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme in ihren Bann zieht, sind auch die erfolgreichen Musical-Darstellerinnen Roberta Valentini und Judith Caspari mit von der Partie. Komplettiert wird der Cast von Anton Zetterholm. Unter der Begleitung des herausragenden Hollywood-Sound-Orchestras begeben sich die Starsolistinnen und Starsolisten auf eine fantastische Reise voller Träume, tief unter dem Meer, inmitten des Dschungels oder auf den Weiten des Ozeans. Grandiose Special Effects und weiteren Highlights sorgen für ein ganz besonderes Live-Erlebnis.