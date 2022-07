DAS MAGISCHE MUSICAL AUS 1001 NACHT!

Eine spektakuläre Inszenierung, die brillante Musik von Oscar®-Gewinner Alan Menken und eine traumhafte Liebesgeschichte aus 1001 Nacht – das ist Disneys ALADDIN. Das Musical erzählt die zeitlose Geschichte von Aladdin, Dschinni und den drei Wünschen, die seit Generationen über alle Grenzen hinweg geliebt wird und den Zuschauer in die magische Welt des Orients entführt. Nach dem überragenden Erfolg am Broadway und in Hamburg ist die auf dem Oscar prämierten Disneyfilm basierende Show endlich in Stuttgart zu bestaunen – Disneys ALADDIN, ab März 2019 im Stage Apollo Theater!

Die zeitlose Geschichte von Aladdin, Dschinni und den drei magischen Wünschen wird seit Generationen über alle Grenzen hinweg geliebt. Erleben Sie diese phantastische Welt in Stuttgart als wunderbare Liebesgeschichte auf der Musicalbühne. Gemeinsam erleben Aladdin, Flaschengeist Dschinni und Prinzessin Jasmin mit viel Herz und Humor wunderbare Abenteuer in der faszinierenden Welt eines orientalischen Königreichs.

Mit nur einer Berührung der magischen Lampe nimmt ALADDIN das Publikum mit auf die Reise in eine Welt voll kühner Abenteuer und zeitloser Romantik. Die weltbekannten Songs aus dem oscarprämierten Disneyfilm, sowie viele exklusiv für die Broadway-Produktion geschriebene neue Kompositionen reißen die Zuschauer mit und lassen das Musical zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis werden.

ALADDIN ist das Werk eines Teams mit einer beeindruckenden Anzahl an Auszeichnungen. Zusammen haben die verantwortlichen Kreativen zwanzig Grammys, siebzehn Tony-Awards und dreizehn Oscars gewonnen. Ihre Erfahrung haben sie in die Entwicklung dieses außergewöhnlichen Musicals einfließen lassen.

Mehr als 350 Mitarbeiter haben die aufwendigen Kostüme für ALADDIN entwickelt und mit extravaganten Stoffen – u. a. aus Marokko, der Türkei, Indien, Frankreich und Deutschland – hergestellt. Die Gewänder haben es in sich: Sie sind mit Millionen originalen Swarowski-Kristallen bestückt. Allein ein einziges Kostümteil aus dem Musical- Finale wird von über 1.400 glitzernden Perlen geschmückt und funkelt mit dem prächtigen Bühnenbild um die Wette.

Faszinierend ist auch die technische Ausstattung dieses Musicals: Über 80 Spezialeffekte – darunter Pyrotechnik, bewegliche Ebenen, spektakuläre Bühnentransformationen und der sensationelle nächtliche Teppichflug von Aladdin und Prinzessin Jasmin hoch über der Bühne – sind atemberaubend.