Distelhäuser Comedy-Brauereiführung mit Ausbilder Schmidt!

Das Comedy-Brauereiführung beinhaltet eine kurze Führung mit Ausbilder Schmidt durch die Brauerei, Vesper, Distelhäuser Getränke und natürlich eine kleine Show von und mit Ausbilder Schmidt.

Sitzplätze - keine Platzreservierung!

Ausbilder Schmidt, bekannter TV Comedian ist seit über 20 Jahren aktuell und deutschlandweit auf Tour. Jedoch ist er auch bekennender Biertrinker und macht gelegentlich gerne Station mit seiner "Comedy Brauereiführung". Mit viel Spaß, Animation und Trillerpfeife. Bier brauen ist harte Arbeit und das soll das Publikum auch wissen, JAWOLL! Neben harten Fakten gibt es natürlich viele lustige und bierlaunige Sprüche.

Da bleibt kein Auge und auch keine Kehle trocken!