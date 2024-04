Distelhäuser Pfingsttage mit Wolfgangsritt in Distelhausen

Distelhausen: Gemütliche Festzeltstimmung, abwechslungsreicher Musikgenuss mit Partyfeeling, gutes Essen mit Distelhäuser Getränke und ein attraktives Programm, das alles ist wieder bei den diesjährigen „Distelhäuser Pfingsttage“ geboten.

In bester Lage, direkt an der Tauber, haben die Distelhäuser Vereine wieder drei Tage lang ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Am Samstagabend kommen im Festzelt die Freunde von Party und Stimmung mit „Die Balbachtaler, die rockende Blasmusik aus dem Balbachtal“ voll auf ihre Kosten.

Beim Trachtenabend werden „Die Partyräuber“ am Sonntag das Festgelände wieder zum Beben bringen.

Und das Beste: Während dem gesamten Fest ist FREIER EINTRITT.

Tagsüber sorgen u.a. verschiedene Musikkapellen wie die Winzerkapelle Beckstein, die Musikkapelle Grünsfeld oder die Eiersheimer Musikanten für gute Unterhaltung mit Blasmusik. Mit leckeren Speisen, frischen „Distelhäuser“ Getränken, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen versorgen die Distelhäuser gerne ihre Gäste.

Der Pfingstmontag steht ganz im Zeichen des St. Wolfgangsritt und der Prozession vom Kirchplatz zur Kapelle jenseits der Tauber. Dies ist der besondere Anlass dieses Festes, welches viele Reiter und Pilger aus Nah und Fern nach Distelhausen reisen lässt. Der gemeinsame Gottesdienst unter freiem Himmel und die Segnung der Reiter und ihren Pferden hat eine über 500 Jahre alte Tradition.

Die Distelhäuser Vereine laden alle Bürger ganz herzlich ein vorbeizukommen und ein paar gemütliche Stunden in angenehmer Atmosphäre auf dem Festplatz in Distelhausen zu verbringen.

Samstag, 18.05.:

Distelhäuser Pfingsttage

20:00 Uhr "Die Balbachtaler, die rockende Blasmusik aus dem Balbachtal"

Sonntag, 19.05.:

Distelhäuser Pfingsttage

Ganztägiger Festbetrieb und ab 19:00 Uhr Trachtenparty mit den "Partyräuber"

Montag, 20.05.:

Distelhäuser Pfingsttage

9:30 Uhr St. Wolfgangsritt mit Festgottesdienst und Perdesegnung

danach ganztägiger Festbetrieb