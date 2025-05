Distelhäuser Pfingsttage mit Wolfgangsritt in Distelhausen

Fest mit großem Festzelt am Sportplatzgelände.

Viel Live-Musik täglich – Blasmusik am Nachmittag und Party-Bands am Abend. Pfingstritt, auch Wolfgangsritt genannt, zur St. Wolfgangskapelle am Montag mit Pferde- und Reitersegnung durch die katholische Kirche Distelhausen.

Distelhausen: Gemütliche Festzeltstimmung, abwechslungsreicher Musikgenuss mit Partyfeeling, gutes Essen mit Distelhäuser Getränke und ein attraktives Programm, das alles ist wieder bei den „Distelhäuser Pfingsttage“ geboten. In bester Lage, direkt an der Tauber, haben die Distelhäuser Vereine wieder drei Tage lang ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt auf die Beine gestellt.

Tagsüber sorgen u.a. verschiedene Musikkapellen für gute Unterhaltung mit Blasmusik. Mit leckeren Speisen, frischen „Distelhäuser“ Getränken, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen versorgen die Distelhäuser gerne ihre Gäste.

Der Pfingstmontag steht ganz im Zeichen des St. Wolfgangsritt und der Prozession vom Kirchplatz zur Kapelle jenseits der Tauber. Dies ist der besondere Anlass dieses Festes, welches viele Reiter und Pilger aus Nah und Fern nach Distelhausen reisen lässt. Der gemeinsame Gottesdienst unter freiem Himmel und die Segnung der Reiter und ihren Pferden hat eine über 500 Jahre alte Tradition.

Die Distelhäuser Vereine laden alle Bürger ganz herzlich ein vorbeizukommen und ein paar gemütliche Stunden in angenehmer Atmosphäre auf dem Festplatz in Distelhausen zu verbringen.