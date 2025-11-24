Distelhäuser Zwicklbierabend

Was früher nur den Braumeistern vorbehalten war, dürfen Sie an diesem Abend selbst erleben: in den Tiefen unseres Lagerkeller sich das eigene Distelhäuser Bier “zwickeln”.

Wir geben Ihnen zudem einen wissenswerten Einblick in die Herstellung und Lagerung unserer Biere. Dass es an diesem Abend nicht bierernst zugeht, zeigt auch das anschließende Abendessen: Im Brauhaus erwartet Sie unsere “Brauhaus-Gaudi”, bestehend aus Zweierlei vom Rind und Schwein, Rotkohl, Spätzle und Serviettenknödel.

Sitzplätze, keine Platzreservierung!

Kartenvorverkauf-Beginn: 01. Dezember 2025