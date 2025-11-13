DITZ (UK) – Tour 2025

DITZ ist eine englische Indie-Rock-Band aus Brighton, die 2016 gegründet wurde. Ihre Musik lässt sich als Noise-Rock und Post-Punk beschreiben. DITZ vermischt den klassischen Sound mit Noise und Industrial-Elementen. Einflüsse aus dem Alternative-Metal und Postrock der 90er-Jahre lassen sich ebenfalls erkennen.

Die Texte der Band sind oft tiefgründig und reflektiert. Themen wie Unsicherheit, Gender und der menschliche Körper, der auf unnatürliche Weise verletzt wird, tauchen häufig auf. Sänger Cal Francis wechselt zwischen lethargischem Nölen und plötzlichen Explosionen, während die Musik tanzbare Momente mit bitterbösen Stampfattacken verbindet.