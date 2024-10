Ditzingen im Zweiten Weltkrieg

Auch wenn das Dorf Ditzingen weitgehend vom Bombenkrieg verschont geblieben ist, so hatte der Zweite Weltkrieg doch erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Wir entdecken auf dem Rundgang Orte, an denen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene untergebracht waren. Wir besuchen den Standort eines Luftschutzbunkers bei der Ziegelei und den Standort von Behelfsheimen, in denen Menschen aus dem zerbombten Stuttgart und später Flüchtlinge und Vertriebene lebten. Am alten Rathaus und am Schloss wird über das Kriegsende in Ditzingen berichtet.