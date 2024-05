DIVA 2 Drag Show

Das Warten hat ein Ende! DIVA 2 steht in Startlöchern mit einem Cast, der euch umhauen wird! Und diesmal mit Gäst*innen aus dem Ausland ! Let‘s keep on celebrating the DIVAS in showbiz with lots of glam, glitz and eleganza !

Im Februar feierten wir unseren Auftakt und es sind noch zwei weitere Editions in 2024 geplant. Und noch viel mehr!

Freit euch auf DIVA 2!

Am 29.6. ist es soweit, um 20h15 werdet ihr 8 Dragkünstler*innen auf der Bühne feiern können! Der Einlass beginnt bereits um 19h , damit wir pünktlich um 20h15 beginnen können und alle mit Getränken versorgt sind .

Diesmal mit dabei sind:

– HOLEY FATHER (Stuttgart, 🇩🇪 )

– CHERRY BLISS (Stuttgart, 🇩🇪)

– QUEEN HENNI (Stuttgart, 🇩🇪)

– VAVA VILDE (Stuttgart, 🇩🇪)

– BRITTANY VON BOTTOKS aus Drag Race Belgique Season 1 ( Liège, 🇧🇪)

– VICTORIA SHAKESPEARS aus Drag Race Deutschland Season 1 (Basel, 🇨🇭)

Durch den Abend führen werden die Esslinger Dragqueens VERONICA MONT ROYAL & ALPINE SKI

Holt euch eure Tickets, dann seid ihr auf der sicheren Seite unsere 2. Edition von DIVA nicht zu verpassen!