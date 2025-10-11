Dive into Dawn

Ein offener Blick auf weibliche Identitäten

bis

Vivere Arte Art Gallery Marktstrasse. 11, 69168 Wiesloch

Malerei von Lena Reutter.

In Lena Reutters Malerei spiegelt sich eine faszinierende Balance zwischen künstlerischer Forschung und experimenteller Malweise wider. Für die Künstlerin ist das Malen kein reiner Akt der Abbildung, sondern ein tiefgehender Prozess des Entdeckens und Hinterfragens. Sie beschreibt ihre Arbeit als eine Art Forschung, bei der sie sich mit ihrem Verhältnis zur Welt auseinandersetzt. Im Zentrum der aktuellen Ausstellung stehen Frauen verschiedener Zeiten und Kulturen– doch nicht nur, um sie objektiv zu porträtieren, sondern um einen Raum für inneren Dialog und Auseinandersetzung zu schaffen.

Vivere Arte Art Gallery Marktstrasse. 11, 69168 Wiesloch
Kunst & Ausstellungen
bis
