Lange Nacht der wiedergefundenen Zukunft

Was ist die Zeit? Ein Fluss, ein Strom, ein Raum? Ein Kaleidoskop aus Erinnertem, Vergessenem und Gegenwärtigem? Ist sie das, was man misst, oder das, was man fühlt? Oder überhaupt nur eine Illusion? Komponisten wie Bernd Alois Zimmermann, Charles Ives, Conlon Nancarrow, Michael Wertmüller, aber auch John Cage, Erik Satie, Francis Poulenc und viele mehr, haben die Zeitauffassung eines linearen Kontinuums hinterfragt – und in manchen Fällen in ihrer Musik sogar widerlegt.

Mit Musiker*innen des Staatsorchesters und der Staatsoper Stuttgart und Gästen machen wir in einer Langen Nacht verschiedene Zeiterfahrungen in Konzerten, Installationen, Improvisationen, musikalisch-szenischen Performances, einem Konzert des Schweizer Hammond-Trios Steamboat Switzerland und einem DJ-Set. Wir bewegen uns dabei nicht nur durch die Räume der benachbarten Museen und verwandten Künste – von der Staatsgalerie über das Kunstmuseum bis hin zum Württembergischen Kunstverein – sondern auch durch die Zeit und aus ihr heraus: tastend, springend fließend und schließlich tanzend.

18.00 – 19.00 Uhr Staatsgalerie Stuttgart (Stehplätze)

Konzertinstallation in der Sammlung der Staatsgalerie

I.a. Zeitfluss

Erik Satie – Werke für Klavier

John Cage – Cheap Imitation für Klavier solo

I.b. Zeitsprung

Francis Poulenc – Sonate für Klarinette und Fagott

Josef Haydn – Streichquartett op. 76 Nr. 4

Improvisation Musiker*innen des Staatsorchesters und der Staatsoper Stuttgart

Saxophon: Nikola Lutz

19.30 - 21.30 Uhr Kunstmuseum Stuttgart (Sitzplätze, freie Platzwahl)

II.a. Zeitspur

Johann Strauss – Kaiserwalzer op. 437 (Arr. Arnold Schönberg) für Flöte, Klarinette, Klavier und Streichquartett

Józef Koffler – Variationen über einen Walzer von Johann Strauss op. 437 für Klavier

Johannes Schöllhorn – Spur (für Józef Koffler) (2003) für Klarinette, Fagott, Horn und Streichquintett

Pause 20:15-21:00: Möglichkeit zum Besuch der Ausstellung „Der Traum vom Museum schwäbischer Kunst“. Gastronomie im Foyer geöffnet

II.b. Zeitkugel

B. A. Zimmermann – Présence – Ballet blanc en cinq scènes für Geige, Cello u. Klavier

szenisch neu eingerichtet Musiker*innen des Staatsorchesters Stuttgart und Gäste

Klavier: Stefan Schreiber

22.00 - 23.30 Uhr Württembergischer Kunstverein (Steh- und Sitzplätze, freie Platzwahl)

III.a. Zeitschrei 22:00-23:30

Charles Ives – Streichquartett Nr. 1 „From the Salvation Army“: IV Allegro marziale

Conlon Nancarrow – Studies for player piano

Charles Ives – Streichquartett Nr. 2: II. Arguments

Musiker*innen des Staatsorchesters Stuttgart

Steamboat Switzerland spielt Musik von Michael Wertmüller, Stefan Witwer, Hermann Meier u.a.

Hammond Orgel: Dominik Blum

E-Bass: Marino Pliakas

Schlagzeug: Lukas Niggli

ab 23:30 DJ Set

Tickets für alle drei Stationen sind online als Paket zum Preis von 27 / 18 € buchbar. Sollten am Veranstaltungstag noch Resttickets zur Verfügung stehen, werden diese als Einzeltickets an den jeweiligen Spielstätten zum Preis von 12 / 7 € verkauft.

Ort

Diverse Veranstaltungsorte (siehe Programm)