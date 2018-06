d.a.i. special: Down by the River: 4th of July Party

All-American Open Air Party im Neckarmüller Biergarten. Am 4. Juli feiern die USA dieses Jahr zum 242. Mal ihre Unabhängigkeit – feiern Sie mit! An diesem Tag verwandeln wir den Biergarten am Neckar für alle Tübinger in ein All-American Open Air Festival! Ein umfassendes Kinderprogramm mit Kinderschminken und zahlreichen amerikanischen Games und Activities lässt bei den kleinen Besuchern keine Langeweile aufkommen. Doch auch die Großen können bei Bullriding, Bier, Food und jeder Menge amerikanischer Live-Musik bis in den Abend feiern! Und wer dann noch nicht genug bekommen hat, ist herzlich eingeladen bei unserer 4th of July After Hour Party im Top 10 bis in den Morgen zu tanzen.