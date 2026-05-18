Diyar Dersim live in Stuttgart

Eine prägende Stimme der kurdischen Musik

Am Samstag, den 06. Juni 2026, wird der renommierte kurdische Sänger Diyar Dersim live im Mozart-Saal auftreten.

Das Publikum darf sich auf einen besonderen Abend voller Musik, Emotionen und kultureller Tiefe freuen.

Seit vielen Jahren zählt Diyar Dersim zu den wichtigen Stimmen der kurdischen Musikszene. Mit seiner ausdrucksstarken und gefühlvollen Stimme verbindet er traditionelle Klänge mit modernen musikalischen Elementen und schafft so ein intensives, berührendes Live Erlebnis. Seine Lieder thematisieren Identität, Liebe, Sehnsucht und kulturelle Verbundenheit – authentisch, nahbar und zeitlos.

Ein Konzert von Diyar Dersim ist mehr als nur eine musikalische Darbietung – es ist eine emotionale Reise durch Geschichten, Erinnerungen und die kulturelle Seele seines Volkes.

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