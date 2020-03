Mit den „Vibraphone Diaries“ erweist Dizzy Krisch, einer der bekanntesten Vibraphonisten, seine Reminiszenz an die Großen des Genres.

Der Tübinger Musiker Dizzy Krisch zitiert in seinem Konzert aus den Tagebüchern berühmter Vibraphonisten. Das Vibraphon ist seit den 1920er Jahren eines der klassischen Instrumente des Jazz. Wegbereiter wie Lyonal Hampton, Terry Gibbs, Victor Feldman und andere konnten in den verschiedenen Epochen des Jazz die wunderbaren Klangmöglichkeiten dieses Instruments für herausragende Kompositionen nutzen. Mit den „Vibraphone Diaries“ erweist Dizzy Krisch, einer der bekanntesten Vibraphonisten, seine Reminiszenz an die Großen des Genres. Mit von der Partie sind außerdem Dieter Schumacher (Schlagzeug), Karoline Höfler (Kontrabass) und Anselm Krisch (Piano).

Der musikalische Prolog wird wieder von einem noch zu gewinnenden lokalen Musiker gespielt.

In der Pause können in der Galerie Schönherr Getränke genossen werden.