Dizzy Krisch & Karoline Höfler „Roof Songs“

Roof Songs, „Von Dach zu Dach“ – das Projekt in der ungewöhnlichen Besetzung Vibraphon und Kontrabass entstand letztes Jahr.

Konzerttätigkeiten und reguläre Bandarbeit waren durch die Pandemie fast unmöglich geworden, so erwuchs aus den spontanen Improvisationen des Tübinger Vibraphonisten Dizzy Krisch auf seinem Hausdach das neue Projekt „Roof Songs“. Zusammen mit der Kontrabassistin Karoline Höfler, mit der er bereits seit über 25 Jahren zusammenarbeitet, und durch das so gewachsene musikalische Verständnis war die während der Pandemie schwierige musikalische Arbeit auf unterschiedlichsten und auch unkonventionellen Wegen möglich. „Roof Songs“ folgt der Idee, das Gefühl des Eingesperrtseins im privaten Raum zu überwinden und ein Gefühl von Freiheit statt der Enge des Raumes zu vermitteln. Dizzy Krischs neue Kompositionen entstehen während einer Arbeitsphase des erzwungenen Rückzugs eines üblicherweise ständig mit seinem Publikum in Auseinandersetzung stehenden konzertierenden Musikers. Die Musik spiegelt die Intimität dieses Rückzugs auf sich selbst in dieser ungewöhnlichen Lebenszeit wider.

Dizzy Krisch – Vibraphon, Komposition

Karoline Höfler – Kontrabass