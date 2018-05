× Erweitern Dizzy Wright

Dizzy Wright begann seine Karriere als er gerade einmal neun Jahre alt war als Jugendreporter für „Just for Kids News“ für die er Stars und Profisportler Interviewte. Da er schon immer eine große Leidenschaft für die Musik hatte, war für Dizzy schnell klar, dass er Rapper werden wollte, worauf er die Arbeit als Jugendreporter aufgab. Seine erste Gruppe „DaFuture“ produzierte zwar viele Songs, unter anderem mit bekannten Featuregästen wie K-Young, Michael Jackson und vielen anderen, diese wurden jedoch nie veröffentlicht. Dizzy's Solokarierre erlebte 2009 einen rasanten Höhenflug: er hatte prestigereiche Auftritte, wurde in Zeitschriften erwähnt und gewann etliche Preise und Contests. In den beiden darauf folgenden Jahren veröffentlichte er ohne Label fünf Mixtapes im Netz und seine Musikvideos wurden mehr als zwei Milionen mal angeklickt. Darauf folgten ein Record Deal und ein Debütalbum, welches Platz zwei der iTunes-Charts erreichte. Weitere drei Releases später ist Dizzy Wright der größte Rapper aus Las Vegas.