Die Dorfjugend Übrigshausen lädt zu einer neuen Art des Feierns in ihre Heimat ein. Am Samstag, den 13. August 2022 findet in der Seeholz Arena ein ganz spezielles Event statt: Das DJÜ-OPEN AIR.

Die TETs live sorgen mit ihren Hits aus diesem und dem letzten Jahrhundert für ordentlich Partylaune, während sich die Dorfjugend Übrigshausen um die Verpflegung aller Gäste kümmert. Dabei kommt niemand zu kurz, doch keine Sorge: Auch Kurze haben wir!

Los geht die Gaudi um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz in Übrigshausen.