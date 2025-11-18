DJ Ötzi Open-Air-Show auf dem Dorfplatz.

Er ist ein Phänomen der Partyszene – DJ Ötzi sorgt seit Jahrzehnten für unvergleichliche Stimmung. Seine Klassiker wie „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ oder „Ein Stern (… der deinen Namen trägt)“ gehören zu jeder guten Party. DJ Ötzi wird mit den Sonnenhof zum Beben bringen – und sein Repertoire garantiert Mitsing-Momente, Tanzfreude und beste Laune! Direkt im Anschluss feiern wir weiter mit der Aftershow-Party auf dem Dorfplatz, bevor es in unseren Clubräumen bis tief in die Nacht weitergeht.