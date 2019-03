× Erweitern DJ Bobo

2017 hat DJ BoBo mit der grandiosen Show Mystorial erfolgreich sein 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. 2019 kehrt er nun mit einer ganz neuen Show zurück: „KaleidoLuna“. Die Fans dürfen sich schon jetzt auf einen spektakulären Abend mit neuen Songs und seinen größten Hits freuen. Schon zu den 21 Konzerten der letzten Mystorial-Tour in ganz Deutschland kamen 150.000 Fans und waren restlos begeistert. Am 24. Mai 2019 kommt DJ BoBo nun zurück in die SAP Arena.