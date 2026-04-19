DJ BoBo - THE GREAT ADVENTURE

Mit „The Great Adventure“ startet DJ BoBo in seine neue Dimension der Live-Unterhaltung.
Zwei Jahre Planung voller Herzblut, Kreativität und Vision:
Atemberaubende Kostüme und ein spektakuläres Bühnenbild sind das Ergebnis einer langen Reise hinter den Kulissen.
Neue Songs und alle DJ BoBo-Hits, performt von seiner Band, großartigen Sänger:innen und über 20 Tänzer:innen / Artist:innen.
Freu dich auf die ganz große Show!
Info
Hanns-Martin-Schleyer-Halle Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik