DJ BoBo - THE GREAT ADVENTURE

Hanns-Martin-Schleyer-Halle Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart

Mit „The Great Adventure“ startet DJ BoBo in seine neue Dimension der Live-Unterhaltung.

Zwei Jahre Planung voller Herzblut, Kreativität und Vision:

Atemberaubende Kostüme und ein spektakuläres Bühnenbild sind das Ergebnis einer langen Reise hinter den Kulissen.

Neue Songs und alle DJ BoBo-Hits, performt von seiner Band, großartigen Sänger:innen und über 20 Tänzer:innen / Artist:innen.

Freu dich auf die ganz große Show!

Info

Hanns Martin Schleyer Halle
Hanns-Martin-Schleyer-Halle Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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